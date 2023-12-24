Вражеский обстрел Донетчины: ранены 6 человек, повреждены дома
Киев • УНН
В результате российских обстрелов Донецкой области шесть человек получили ранения, повреждены частные и многоэтажные дома.
российские оккупанты за прошедшие сутки обстреляли некоторые громады Донецкой области. Ранения получили шесть человек, повреждены семь частных домов и один многоэтажка. Об этом сообщил и.о. председателя Донецкой ОГА Игорь Мороз, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что из-за обстрела оккупантов поврежден дом в Новоукраинке Угледарской громады. Также в Георгиевке Марьинской громады 1 человек ранен, а в Курахово ранены 5 человек.
Также в Торецкой громаде повреждены 4 дома. В Часовоярской громаде повреждены 3 частных дома и 1 многоэтажка.
На Лисичанском направлении обстреляны Торское и Заречное Лиманской громады, а также Северск. Всего за сутки россияне ранили 6 жителей Донетчины,
Напомним,
За прошедшие сутки оккупанты обстреляли 23 населенных пункта Запорожской области 158 раз. Повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры.
Вражеский обстрел Донетчины: ранены 6 человек, повреждены дома
В результате российских обстрелов Донецкой области шесть человек получили ранения, повреждены частные и многоэтажные дома.
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