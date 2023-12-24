Вражеский обстрел Донетчины: ранены 6 человек, повреждены дома

российские оккупанты за прошедшие сутки обстреляли некоторые громады Донецкой области. Ранения получили шесть человек, повреждены семь частных домов и один многоэтажка. Об этом сообщил и.о. председателя Донецкой ОГА Игорь Мороз, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что из-за обстрела оккупантов поврежден дом в Новоукраинке Угледарской громады. Также в Георгиевке Марьинской громады 1 человек ранен, а в Курахово ранены 5 человек.

Также в Торецкой громаде повреждены 4 дома. В Часовоярской громаде повреждены 3 частных дома и 1 многоэтажка.

На Лисичанском направлении обстреляны Торское и Заречное Лиманской громады, а также Северск. Всего за сутки россияне ранили 6 жителей Донетчины, - говорится в сообщении.

Напомним,

За прошедшие сутки оккупанты обстреляли 23 населенных пункта Запорожской области 158 раз. Повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры.