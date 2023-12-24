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Вражеский обстрел Донетчины: ранены 6 человек, повреждены дома

Киев  •  УНН

24 декабрь 2023, 10:45  •  12935 просмотра

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В результате российских обстрелов Донецкой области шесть человек получили ранения, повреждены частные и многоэтажные дома.

российские оккупанты за прошедшие сутки обстреляли некоторые громады Донецкой области. Ранения получили шесть человек, повреждены семь частных домов и один многоэтажка. Об этом сообщил и.о. председателя Донецкой ОГА Игорь Мороз, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что из-за обстрела оккупантов поврежден дом в Новоукраинке Угледарской громады. Также в Георгиевке Марьинской громады 1 человек ранен, а в Курахово ранены 5 человек.

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Также в Торецкой громаде повреждены 4 дома. В Часовоярской громаде повреждены 3 частных дома и 1 многоэтажка.

На Лисичанском направлении обстреляны Торское и Заречное Лиманской громады, а также Северск. Всего за сутки россияне ранили 6 жителей Донетчины,

- говорится в сообщении.

Напомним,

За прошедшие сутки оккупанты обстреляли 23 населенных пункта Запорожской области 158 раз. Повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
Ворожий обстріл Донеччини: поранено 6 людей, пошкоджено будинки
Hostile shelling in Donetsk region: 6 people wounded, houses damaged
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