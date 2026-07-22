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Вражеский беспилотник атаковал предприятие в Запорожье: горят автомобили и помещения, есть раненый

Киев • УНН

 • 138 просмотра

Российская армия атаковала Запорожье, в результате удара возник пожар на территории предприятия пищевой промышленности. Известно об одном раненом, беспилотник вызвал возгорание автомобилей и помещений.

Вражеский беспилотник атаковал предприятие в Запорожье: горят автомобили и помещения, есть раненый

Армия рф атаковала Запорожье, на территории предприятия пищевой промышленности, известно об одном раненом. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Дым, поднимающийся над городом, - это последствия вражеской атаки на Запорожье. Пожар после российского удара возник на территории предприятия пищевой промышленности 

- сообщил Федоров.

Добавим

Позже глава Запорожской ОВА добавил, уже известно о раненом в результате вражеской атаки на Запорожье.

российский беспилотник вызвал пожар на территории гражданского предприятия. Горят автомобили и помещения 

- резюмировал Федоров.

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Антонина Туманова

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