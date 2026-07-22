Вражеский беспилотник атаковал предприятие в Запорожье: горят автомобили и помещения, есть раненый
Киев • УНН
Российская армия атаковала Запорожье, в результате удара возник пожар на территории предприятия пищевой промышленности. Известно об одном раненом, беспилотник вызвал возгорание автомобилей и помещений.
Армия рф атаковала Запорожье, на территории предприятия пищевой промышленности, известно об одном раненом. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
Дым, поднимающийся над городом, - это последствия вражеской атаки на Запорожье. Пожар после российского удара возник на территории предприятия пищевой промышленности
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Позже глава Запорожской ОВА добавил, уже известно о раненом в результате вражеской атаки на Запорожье.
российский беспилотник вызвал пожар на территории гражданского предприятия. Горят автомобили и помещения
Враг атаковал Запорожье КАБами - поврежден автобус, пострадал водитель21.07.26, 23:13 • 10318 просмотров