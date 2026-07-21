Враг атаковал Запорожье КАБами - поврежден автобус, пострадал водитель

Вечером во вторник, 21 июля, враг атаковал Запорожье. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует УНН.

Детали

Перед этим он предупредил об угрозе применения управляемых авиационных бомб (КАБов) по Запорожской области и г. Запорожье.

В Запорожье вражеским обстрелом поврежден автобус. Пострадал водитель - написал позже Федоров.

Напомним

Утром во вторник, 21 июля, вражеский БпЛА атаковал здание Черниговского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Пострадала 76-летняя женщина.

Число жертв атаки на Запорожье возросло до трех, ранены 13 человек - ОВА