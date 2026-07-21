Число жертв атаки на Запорожье возросло до трех, ранены 13 человек - ОВА

Уже трое погибших и тринадцать раненых - увеличивается количество жертв и пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Российские авиабомбы унесли жизнь 67-летней женщины и мужчин 62 и 49 лет - сообщил Федоров.

Число жертв удара рф КАБами по Запорожью возросло до двух

По словам главы Запорожской ОВА, тринадцати раненым оказывается вся необходимая помощь.

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Напомним

21 июля россияне нанесли удары по гражданской инфраструктуре областного центра, применив КАБы. В результате вражеского обстрела поврежден девятиэтажный жилой дом, гаражные и складские помещения, повреждены автомобили.