Число жертв удара рф КАБами по Запорожью возросло до двух
Киев • УНН
Россияне нанесли удар КАБами по гражданской инфраструктуре Запорожья, повредив жилой дом. По состоянию на 12:55 известно о двух погибших и шести раненых.
Количество погибших в результате удара рф КАБами по Запорожью сегодня увеличилось до 2, известно о 6 раненых, сообщили в Запорожской областной прокуратуре во вторник, пишет УНН.
Подробности
Как указали в прокуратуре, днем 21 июля россияне нанесли удары по гражданской инфраструктуре областного центра, применив КАБы. В результате вражеского обстрела поврежден девятиэтажный жилой дом, гаражные и складские помещения, повреждены автомобили.
По предварительной информации, по состоянию на 12:55 известно о двух погибших и шести людях, получивших ранения
Информация о пострадавших уточняется.
Начато расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
рф нанесла удар КАБами по жилым кварталам Запорожья, есть жертва21.07.26, 11:55 • 1658 просмотров