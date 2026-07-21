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Число жертв удара рф КАБами по Запорожью возросло до двух

Киев • УНН

 • 956 просмотра

Россияне нанесли удар КАБами по гражданской инфраструктуре Запорожья, повредив жилой дом. По состоянию на 12:55 известно о двух погибших и шести раненых.

Число жертв удара рф КАБами по Запорожью возросло до двух

Количество погибших в результате удара рф КАБами по Запорожью сегодня увеличилось до 2, известно о 6 раненых, сообщили в Запорожской областной прокуратуре во вторник, пишет УНН.

Подробности

Как указали в прокуратуре, днем 21 июля россияне нанесли удары по гражданской инфраструктуре областного центра, применив КАБы. В результате вражеского обстрела поврежден девятиэтажный жилой дом, гаражные и складские помещения, повреждены автомобили.

По предварительной информации, по состоянию на 12:55 известно о двух погибших и шести людях, получивших ранения

- сообщили в прокуратуре.

Информация о пострадавших уточняется.

Начато расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

рф нанесла удар КАБами по жилым кварталам Запорожья, есть жертва21.07.26, 11:55 • 1658 просмотров

Юлия Шрамко

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