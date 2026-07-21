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рф нанесла удар КАБами по жилым кварталам Запорожья, есть жертва

Киев • УНН

 • 626 просмотра

Российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по жилым кварталам Запорожья. В результате атаки один человек погиб, один ранен, повреждены дома.

рф нанесла удар КАБами по жилым кварталам Запорожья, есть жертва
t.me/ivan_fedorov_zp

россия нанесла очередной удар КАБами по жилым кварталам Запорожья, известно об одном погибшем и одном раненом, сообщил во вторник глава Запорожской ОВА Иван Федоров в соцсетях, пишет УНН.

Один человек погиб, один ранен — таковы предварительные последствия вражеской атаки на Запорожье. Управляемые авиабомбы ударили по жилым кварталам областного центра

- написал Федоров.

По его словам, есть повреждения домов и нежилых помещений. Возникли пожары.

Дополнение

По данным Федорова, в течение минувших суток оккупанты нанесли 1028 ударов по 54 населенным пунктам Запорожской области, один человек погиб, еще 16 получили ранения в результате вражеских ударов по Запорожью и Запорожскому району.

Полиция показала последствия ударов рф минувших суток.

Юлия Шрамко

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