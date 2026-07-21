рф нанесла удар КАБами по жилым кварталам Запорожья, есть жертва
Киев • УНН
Российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по жилым кварталам Запорожья. В результате атаки один человек погиб, один ранен, повреждены дома.
россия нанесла очередной удар КАБами по жилым кварталам Запорожья, известно об одном погибшем и одном раненом, сообщил во вторник глава Запорожской ОВА Иван Федоров в соцсетях, пишет УНН.
Один человек погиб, один ранен — таковы предварительные последствия вражеской атаки на Запорожье. Управляемые авиабомбы ударили по жилым кварталам областного центра
По его словам, есть повреждения домов и нежилых помещений. Возникли пожары.
Дополнение
По данным Федорова, в течение минувших суток оккупанты нанесли 1028 ударов по 54 населенным пунктам Запорожской области, один человек погиб, еще 16 получили ранения в результате вражеских ударов по Запорожью и Запорожскому району.
Полиция показала последствия ударов рф минувших суток.