Вражеские войска захватили новые позиции в Донецкой области: что известно о наступлении-DeepState
Киев • УНН
По DeepState, вражеские войска продвинулись в районах Трудового, Курахового, Шевченко, Возрождения и Пушкиного.
В Донецкой области вражеские войска зафиксировали продвижение на нескольких направлениях. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.
Детали
Террористы продолжают наступательные действия. Под контролем противника оказались позиции в районах Трудового, Курахового, а также вблизи Шевченко, Возрождения и Пушкиного.
Напомним
По информации от Генштаба, противник нанес 12 авиаударов с применением 24 КАБ, запустили 444 дрона-камикадзе и совершили более 2500 обстрелов по позициям ВСУ и населенным пунктам.
Враг продвинулся возле 5 населенных пунктах-DeepState7 дек. 2024, 01:31 • 63097 просмотров