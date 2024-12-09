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Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID
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Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID

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Глава АРМА Дума должен понести ответственность за скандал с фиктивным справками - эксперт
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Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства
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Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства

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Рынок аренды "замер" до весны: экспертная назвала города, где он все еще активен
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Вражеские войска захватили новые позиции в Донецкой области: что известно о наступлении-DeepState

Вражеские войска захватили новые позиции в Донецкой области: что известно о наступлении-DeepState

Киев  •  УНН

 • 1687 просмотра

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По DeepState, вражеские войска продвинулись в районах Трудового, Курахового, Шевченко, Возрождения и Пушкиного.

В Донецкой области вражеские войска зафиксировали продвижение на нескольких направлениях. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.

Детали

Террористы продолжают наступательные действия. Под контролем противника оказались позиции в районах Трудового, Курахового, а также вблизи Шевченко, Возрождения и Пушкиного. 

Напомним

По информации от Генштаба, противник нанес 12 авиаударов с применением 24 КАБ, запустили 444 дрона-камикадзе и совершили более 2500 обстрелов по позициям ВСУ и населенным пунктам.

Враг продвинулся возле 5 населенных пунктах-DeepState7 дек. 2024, 01:31 • 63097 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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