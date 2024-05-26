Вражеские войска обстреляли 10 громад Сумщины дронами, артиллерией и минометами
Киев • УНН
Российские войска обстреляли 10 населенных пунктов Сумской области из беспилотников, артиллерии и минометов, вызвав 127 взрывов.
В течение 26 мая российская армия 28 раз обстреляла Сумскую область. Зафиксировано 127 взрывов. Под огнем были Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Миропольская, Великописаревская, Путивльская, Эсманьская, Середино-Будская и Зноб-Новгородская общины. Об этом сообщили в областной военной администрации, передает УНН.
Детали
Из артиллерии войска России обстреляли территории Великописаревской громады (6 взрывов), Юнаковской громады (12 взрывов), из ствольной артиллерии обстреляли Миропольскую громаду (три взрыва).
По Краснопольской громаде был удар FPV дронами (10 взрывов), артиллерийские обстрелы (11 взрывов), минометный обстрел (5 взрывов).
По Белопольской громаде были осуществлены артиллерийские обстрелы (21 взрыв), обстрел из "Града" и минометные обстрелы (12 взрывов).
Четыре мины сбросили российские военные на территорию Эсманьской общины. Также был удар FPV дроном «Ланцет» (2 взрыва).
Из минометов российские армейцы били по Хотинской общине (11 взрывов) и Зноб-Новгородской (4 взрыва).
По территории Середино-Будской громады ударили из минометов (12 взрывов) и артиллерии (9 взрывов).
Пять мин сбросили на территорию Путивльской громады.
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