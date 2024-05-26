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Ворожі війська обстріляли 10 громад Сумщини дронами, артилерією та мінометами

Ворожі війська обстріляли 10 громад Сумщини дронами, артилерією та мінометами

Київ • УНН

 • 74084 перегляди

Російські війська обстріляли 10 населених пунктів Сумської області з безпілотників, артилерії та мінометів, спричинивши 127 вибухів.

Протягом 26 травня російська армія 28 разів обстріляла Сумську область. Зафіксовано 127 вибухів. Під вогнем були Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Миропільська, Великописарівська, Путивльська, Есманьська, Середино-Будська та Зноб-Новгородська громади. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації, передає УНН.

Деталі

З артилерії війська Росії обстріляли території Великописарівської громади (6 вибухів), Юнаківської громади (12 вибухів), зі ствольної артилерії обстріляли Миропільську громаду (три вибухи).

По Краснопільській громаді був удар FPV дронами (10 вибухів), артилерійські обстріли (11 вибухів), мінометний обстріл (5 вибухів).

По Білопільській громаді були здійснено артилерійські обстріли (21 вибухів), обстріл з "Граду" та мінометні обстріли (12 вибухів).

Чотири міни скинули російські військові на територію Есманьської громади. Також був удар FPV дроном "Ланцет" (2 вибухи).

З мінометів російські армійці били по Хотінській громаді (11 вибухів) та Зноб-Новгородській(4 вибухи).

По території Середино-Будської громади вдарили з мінометів (12 вибухів) та артилерії (9 вибухів).

П'ять мін скинули на територію Путивльської громади.

Попри недостатню кількість сил, рф може їх застосувати, в тому числі й у напрямку Сумщини – ДПСУ26.05.24, 14:30 • 26677 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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