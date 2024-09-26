Вражеские военные убили 242 человека после возвращения из Украины

Военные рф, которые вернулись из Украины, причастны к убийству по меньшей мере 242 человек на территории террористической страны. Об этом сообщает DW, передает УНН.

Детали

Как подсчитали журналисты, еще 227 человек получили тяжкие телесные повреждения от рук бывших участников войны. Подавляющее количество жертв - это родственники и знакомые военных. Большинство преступлений носят бытовой характер и часто связаны с употреблением алкоголя.

Особенно выделяется частота преступлений среди бывших заключенных, завербованных для участия в войне. По данным издания, они чаще совершают убийства и нападения, в частности на женщин.

рф вербует наркопреступников воевать в Украине вместо того, чтобы предстать перед судом