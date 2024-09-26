Ворожі військові вбили 242 людини після повернення з України
Київ • УНН
Колишні учасники війни в Україні причетні до вбивства 242 осіб та поранення 227 людей у рф. Більшість злочинів мають побутовий характер, особливо часто їх скоюють колишні ув'язнені.
Військові рф, які повернулися з України, причетні до вбивства щонайменше 242 людей на території терористичної країни. Про це повідомляє DW, передає УНН.
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Як підрахували журналісти, ще 227 осіб зазнали тяжких тілесних ушкоджень від рук колишніх учасників війни. Переважна кількість жертв - це родичі та знайомі військових. Більшість злочинів мають побутовий характер і часто пов'язані з вживанням алкоголю.
Особливо виділяється частота злочинів серед колишніх ув'язнених, завербованих для участі у війні. За даними видання, вони частіше скоюють вбивства та напади, зокрема на жінок.
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