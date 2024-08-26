Вражеские удары рф по Одесской области: показали последствия
Киев • УНН
В результате атаки рф на Одесскую область ранены 7 человек, среди которых трое детей. Повреждена гражданская и энергетическая инфраструктура, начато расследование по факту нарушения законов войны.
В Офисе Генпрокурора показали последствия вражеских ударов по Одесской области, из-за которых травмированы 7 человек, среди них - трое детей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОГП в Telegram.
По данным следствия, утром 26 августа вооруженные силы рф осуществили комбинированную атаку на Одесскую область. Целью врага была гражданская и энергетическая инфраструктура региона. Предварительно, в результате атаки ранения различной степени тяжести получили семеро местных жителей, среди которых мальчики 7 и 10 лет и 10-летняя девочка
Как отмечается, в результате вражеских ударов повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и автотранспорт.
Под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
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