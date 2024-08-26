Вражеские удары рф по Одесской области: показали последствия

В Офисе Генпрокурора показали последствия вражеских ударов по Одесской области, из-за которых травмированы 7 человек, среди них - трое детей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОГП в Telegram.

По данным следствия, утром 26 августа вооруженные силы рф осуществили комбинированную атаку на Одесскую область. Целью врага была гражданская и энергетическая инфраструктура региона. Предварительно, в результате атаки ранения различной степени тяжести получили семеро местных жителей, среди которых мальчики 7 и 10 лет и 10-летняя девочка - указали в Офисе Генпрокурора.

Как отмечается, в результате вражеских ударов повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и автотранспорт.



Под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Через атаку рф на Одещині вже 7 постраждалих, у тому числі 2 дітей: рятувальники показали наслідки