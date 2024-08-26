Ворожі удари рф по Одещині: показали наслідки

В Офісі Генпрокурора показали наслідки ворожих ударів по Одещині, через які травмовано 7 людей, серед них - троє дітей. Про це УНН повідомляє із посиланням на ОГП у Telegram.

За даними слідства, вранці 26 серпня збройні сили рф здійснили комбіновану атаку на Одещину. Ціллю ворога була цивільна та енергетична інфраструктура регіону. Попередньо, внаслідок атаки поранення різного ступеня тяжкості отримали семеро місцевих жителів, серед яких хлопчики 7 і 10 років та 10-річна дівчинка