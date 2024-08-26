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Ворожі удари рф по Одещині: показали наслідки

Київ • УНН

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Внаслідок атаки рф на Одеську область поранено 7 людей, серед яких троє дітей. Пошкоджено цивільну та енергетичну інфраструктуру, розпочато розслідування за фактом порушення законів війни.

В Офісі Генпрокурора показали наслідки ворожих ударів по Одещині, через які травмовано 7 людей, серед них - троє дітей. Про це УНН повідомляє із посиланням на ОГП у Telegram. 

За даними слідства, вранці 26 серпня збройні сили рф здійснили комбіновану атаку на Одещину. Ціллю ворога була цивільна та енергетична інфраструктура регіону. Попередньо, внаслідок атаки поранення різного ступеня тяжкості отримали семеро місцевих жителів, серед яких хлопчики 7 і 10 років та 10-річна дівчинка

- вказали в Офісі Генпрокурора.

Як визначається, внаслідок ворожих ударів пошкоджено житлові будинки, господарські споруди та автотранспорт.

За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Через атаку рф на Одещині вже 7 постраждалих, у тому числі 2 дітей: рятувальники показали наслідки26.08.24, 12:38 • 15482 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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