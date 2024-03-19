Вражеские обстрелы унесли жизни 3 человек, повреждены многоэтажки на элеватор в Херсонской области

Российские войска за прошедшие сутки обстреляли жилые кварталы в Херсонской области, в результате чего погибли 3 человека, повреждены здания и автомобиль, сообщил во вторник глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Детали

По словам Прокудина, за прошедшие сутки противник обстреливал Понятовку, Садовое, Львово, Тягинку, Новотягинку, Никольское, Токаревку, Томину Балку и город Херсон.

"российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в результате чего повреждены 2 многоэтажки, элеватор и автомобиль. Из-за российской агрессии 3 человека погибли", - сообщил Прокудин в соцсетях.

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