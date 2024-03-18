На Херсонщине мужчины нашли во дворе FPV-дрон, и пытались его разобрать, все погибли

На Бериславщине в селе Львове трое мужчин нашли во дворе FPV дрон и решили его разобрать. Боеприпас в процессе "исследования" сдетонировал. Все трое получили тяжелые ранения, и умерли не доехав до больницы. О случае рассказал председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.

В селе Львов на Бериславщине погибли трое местных жителей. Мужчины 45, 55 и 67 лет принесли домой ранее найденный во дворе FPV дрон и начали его разбирать. В результате чего сдетонировал боеприпас. Все трое получили тяжелые ранения и умерли по дороге в больницу. Мои соболезнования родным и близким. Призываю быть крайне осторожными и не подбирать подозрительные предметы. Отойдите на безопасное расстояние и вызывайте спасателей или полицию. - написал Прокудин.

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Ранее в Нацполиции сообщили, что в результате обстрелов со стороны российских войск в Херсонской области пострадали четыре человека. В частности, травмы получили трое полицейских в Ивановке.

По этому населенному пункту российские военные били из танка.

Кроме того, сообщалось о пострадавшем 43-летнем гражданском в селе Львове.

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