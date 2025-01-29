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Вражеские дроны атаковали пригород Чернигова: что известно о последствиях

Вражеские дроны атаковали пригород Чернигова: что известно о последствиях

Киев  •  УНН

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Оккупанты обстреляли дачный массив в пригороде Чернигова беспилотниками, в результате чего возник пожар. По предварительным данным, есть разрушения домов, но жертв среди населения нет.

Оккупанты обстреляли пригород Чернигова, в результате чего загорелся пожар. Об этом сообщает председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, передает УНН.

Детали

Согласно информации, вражеские войска нанесли удары беспилотниками по дачному массиву пригорода, из-за чего возник пожар.

Сейчас известно, что есть разрушения домов.

По предварительным данным, обошлось без жертв среди населения.

россия продолжает обстреливать Черниговщину. Бьет по домам наших людей. Враг коварный. Помните об этом

- заявил председатель Вячеслав Чаус.

Напомним,

Сегодня вечером в Чернигове прогремел взрыв.

Дроны рф атаковали Чернигов: повреждены жилые дома28.01.25, 07:17 • 55755 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ОбществоВойна
chernigovЧернигов

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