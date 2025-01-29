Вражеские дроны атаковали пригород Чернигова: что известно о последствиях

Оккупанты обстреляли пригород Чернигова, в результате чего загорелся пожар. Об этом сообщает председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, передает УНН.

Детали

Согласно информации, вражеские войска нанесли удары беспилотниками по дачному массиву пригорода, из-за чего возник пожар.

Сейчас известно, что есть разрушения домов.

По предварительным данным, обошлось без жертв среди населения.

россия продолжает обстреливать Черниговщину. Бьет по домам наших людей. Враг коварный. Помните об этом - заявил председатель Вячеслав Чаус.

Напомним,

Сегодня вечером в Чернигове прогремел взрыв.

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