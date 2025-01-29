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Ворожі дрони атакували передмістя Чернігова: що відомо про наслідки

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Окупанти обстріляли дачний масив у передмісті Чернігова безпілотниками, внаслідок чого виникла пожежа. За попередніми даними, є руйнування будинків, але жертв серед населення немає.

Окупанти обстріляли передмістя Чернігова, внаслідок чого зайнялася пожежа. Про це повідомляє голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, передає УНН.

Деталі

Згідно з інформацією, ворожі війська завдали ударів безпілотниками по дачному масиву передмістя, через що виникла пожежа.

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Нині відомо, що є руйнування будинків.

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За попередніми даними, обійшлося без жертв серед населення.

росія продовжує обстрілювати Чернігівщину. Б‘є по домівках наших людей. Ворог підступний. Пам’ятайте про це

- заявив голова В’ячеслав Чаус.

Нагадаємо

Сьогодні ввечері у Чернігові прогримів вибух.

Дрони рф атакували Чернігів: пошкоджено житлові будинки28.01.25, 07:17 • 59347 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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chernihivЧернігів

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