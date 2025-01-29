Ворожі дрони атакували передмістя Чернігова: що відомо про наслідки
Київ • УНН
Окупанти обстріляли дачний масив у передмісті Чернігова безпілотниками, внаслідок чого виникла пожежа. За попередніми даними, є руйнування будинків, але жертв серед населення немає.
Окупанти обстріляли передмістя Чернігова, внаслідок чого зайнялася пожежа. Про це повідомляє голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, передає УНН.
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Згідно з інформацією, ворожі війська завдали ударів безпілотниками по дачному масиву передмістя, через що виникла пожежа.
Нині відомо, що є руйнування будинків.
За попередніми даними, обійшлося без жертв серед населення.
росія продовжує обстрілювати Чернігівщину. Б‘є по домівках наших людей. Ворог підступний. Пам’ятайте про це
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Дрони рф атакували Чернігів: пошкоджено житлові будинки28.01.25, 07:17 • 59347 переглядiв