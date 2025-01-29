Ворожі дрони атакували передмістя Чернігова: що відомо про наслідки

Окупанти обстріляли передмістя Чернігова, внаслідок чого зайнялася пожежа. Про це повідомляє голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, передає УНН.

Деталі

Згідно з інформацією, ворожі війська завдали ударів безпілотниками по дачному масиву передмістя, через що виникла пожежа.

Нині відомо, що є руйнування будинків.

За попередніми даними, обійшлося без жертв серед населення.

росія продовжує обстрілювати Чернігівщину. Б‘є по домівках наших людей. Ворог підступний. Пам’ятайте про це - заявив голова В’ячеслав Чаус.

Нагадаємо

Сьогодні ввечері у Чернігові прогримів вибух.

Дрони рф атакували Чернігів: пошкоджено житлові будинки