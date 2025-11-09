Вражеские атаки на Днепропетровщине: разрушено учебное заведение, ранена женщина
Киев • УНН
В результате вражеских атак на Никопольский район Днепропетровщины разрушено учебное заведение, повреждены дома и заправка. 83-летняя женщина получила осколочные ранения.
Последствия действия вражеской артиллерии и fpv-дронов в Никопольском районе Днепропетровщины: ранена женщина, разрушено учебное заведение, повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и автозаправка.
Передает УНН со ссылкой на ГСЧС и руководителя Днепропетровской ОВА Владислава Гайваненко.
Детали
По данным ОВА, враг атаковал два района Днепропетровской области. На райцентр и Червоногригорьевскую общину Никопольщины были направлены FPV-дроны и тяжелая артиллерия.
Пострадала 83-летняя женщина. У нее осколочное ранение и множественные ссадины. Она под наблюдением врачей.
Также враг повредил 5 частных домов, заправку, в частности изуродована хозяйственная постройка, а еще одна уничтожена.
По данным ГСЧС, враг направил КАБ на территорию Покровской общины Синельниковского района, там разрушено учебное заведение.
Напомним
Российские оккупанты продолжают атаковать Днепропетровщину, в частности объекты энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил в Telegram начальник Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
