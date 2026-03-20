Вражеская пропаганда распространяет фейки об "эпидемии неизвестного происхождения" в ВСУ - ЦПД
Киев • УНН
ЦПД опроверг видео о массовой болезни военных в больницах Днепропетровщины. Ролик имеет признаки монтажа и создан для деморализации общества.
Фейковое видео о якобы "эпидемии неизвестного происхождения" в ВСУ распространяют анонимные аккаунты, но официальные сообщения о болезни отсутствуют, а видео имеет признаки подделки. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.
Вражеские TG-каналы распространяют видео, в котором якобы работник инфекционного отделения больницы в Днепропетровской области утверждает об "эпидемии неизвестного происхождения в ВСУ с температурой 40°C и смертностью почти 100%".
На самом деле какие-либо официальные сообщения от компетентных органов об эпидемии в ВСУ отсутствуют. Видео имеет очевидные признаки фальсификации: голос наложен искусственно - движения губ и жесты не синхронизированы с речью
Отмечается, что видео намеренно снято так, чтобы исключить идентификацию личности, что является дополнительным признаком его искусственности.
Контент распространил анонимный аккаунт, созданный в конце февраля, который опубликовал только два видео на эту тему.
Цель фейка - деморализовать украинское общество, подорвать доверие к системе здравоохранения и создать впечатление катастрофической ситуации в армии
