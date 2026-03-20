Ворожа пропаганда поширює фейки про "епідемію невідомого походження" у ЗСУ - ЦПД
Київ • УНН
ЦПД спростував відео про масову хворобу військових у лікарнях Дніпропетровщини. Ролик має ознаки монтажу та створений для деморалізації суспільства.
Фейкове відео про нібито "епідемію невідомого походження" в ЗСУ розповсюджують анонімні акаунти, але офіційні повідомлення про хворобу відсутні, а відео має ознаки підробки. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.
Деталі
Ворожі TG-канали поширюють відео, в якому нібито працівник інфекційного відділення лікарні в Дніпропетровській області стверджує про "епідемію невідомого походження в ЗСУ з температурою 40°C та смертністю майже 100%".
Насправді будь-які офіційні повідомлення від компетентних органів про епідемію в ЗСУ відсутні. Відео має очевидні ознаки фальсифікації: голос накладено штучно - рухи губ та жести не синхронізовані з мовленням
Зазначається, що відео навмисно зняте так, щоб унеможливити ідентифікацію особи, що є додатковою ознакою його штучності.
Контент поширив анонімний акаунт, створений наприкінці лютого, який опублікував лише два відео на цю тему.
Мета фейку - деморалізувати українське суспільство, підірвати довіру до системи охорони здоров'я та створити враження катастрофічної ситуації в армії
