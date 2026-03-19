В немецком TikTok обнаружили сеть ИИ-фейков, дискредитирующих украинцев
Киев • УНН
В немецком TikTok через ИИ-видео распространяют фейки о привилегиях украинцев. Пропаганда РФ пытается подорвать поддержку беженцев в Европе.
В немецкоязычном сегменте TikTok фиксируется антиукраинская информационная операция с использованием контента, сгенерированного с помощью ИИ. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации (ЦПД), пишет УНН.
В этих видео, представленных под видом "шутливых сценок", украинцев изображают как "привилегированную категорию", которой якобы разрешено в Германии больше, чем местным
ЦПД приводит несколько примеров распространяемых сюжетов:
- ребенок получает низкую оценку в школе, но после фразы «я из Украины» ему сразу ставят высший балл;
- пассажирка без билета в поезде избегает штрафа и даже садится за руль поезда, заявив об украинском происхождении;
- полицейский отпускает задержанного грабителя после слов «я украинец».
Отмечается, что все эти видео созданы с помощью искусственного интеллекта и намеренно гиперболизируют ситуации, чтобы сформировать ложное представление об украинцах.
Подобные кампании уже фиксировались в других странах, они вписываются в информационную стратегию россии по дискредитации украинских беженцев в Европе.
Цель россии - сформировать негативное отношение к украинцам и подорвать поддержку украинских беженцев в европейских государствах
