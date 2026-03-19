рф распространяет новый фейк о "бегстве" украинского специалиста на Ближнем Востоке

12:16 • 4050 просмотра
НБУ воздерживается от снижения учетной ставки из-за инфляции - сохранил 15%
11:44 • 4296 просмотра
Генштаб подтвердил поражение объектов российского концерна "Алмаз-Антей" в КрымуVideo
Эксклюзив
11:36 • 10061 просмотра
Вернутся ли украинцы домой после окончания войны?
Эксклюзив
10:35 • 11572 просмотра
НАПК получило обращение ИА УНН о необходимости проведения мониторинга образа жизни заместителя председателя Гостаможслужбы Суворова
18 марта, 17:22 • 27302 просмотра
Украинцы с 20 марта смогут получить кешбэк на топливо
Эксклюзив
18 марта, 16:52 • 56386 просмотра
Новолуние 19 марта: что означает и как правильно провести этот период
18 марта, 16:35 • 42244 просмотра
Первый успешный кейс экстрадиции гражданина рф по запросу Украины - Генпрокурор Кравченко о решении польского суда по Бутягину
Эксклюзив
18 марта, 11:56 • 46097 просмотра
Гривна начала укрепляться - что будет дальше с национальной валютой
18 марта, 11:12 • 58953 просмотра
рф проводит ИПСО против венгров на Закарпатье – СБУ разоблачила схему с угрозами
18 марта, 09:39 • 36623 просмотра
Интерсити между Киевом и Харьковом временно ограничат, планируют восстановить до конца марта - Укрзализныця
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
Популярные новости
Пентагон просит более 200 миллиардов долларов на войну с Ираном19 марта, 04:32 • 14737 просмотра
У ЕС есть стратегия по Орбану на саммите из-за €90 млрд кредита Украине - Politico19 марта, 06:25 • 21807 просмотра
Украина снова заняла 111-е место в рейтинге счастья, Финляндия - первая в девятый раз подряд19 марта, 07:25 • 24129 просмотра
Трамп инициировал переговоры между Украиной и рф для гарантий мира - Пентагон08:07 • 17824 просмотра
Лина Костенко отмечает 96-летие: факты из жизни и творчества поэтессы09:28 • 17466 просмотра
публикации
Когда наступит весеннее равноденствие в 2026 году – традиции и верования13:10 • 1756 просмотра
Репутационное харакири Odrex, или как клиника рекламирует врача, которого судят за медицинскую халатность11:17 • 9890 просмотра
Баланс в тарелке - что нужно знать о белках, жирах, углеводах и клетчатке10:55 • 11070 просмотра
Лина Костенко отмечает 96-летие: факты из жизни и творчества поэтессы09:28 • 17569 просмотра
Украина снова заняла 111-е место в рейтинге счастья, Финляндия - первая в девятый раз подряд19 марта, 07:25 • 24276 просмотра
рф распространяет новый фейк о "бегстве" украинского специалиста на Ближнем Востоке

Киев • УНН

 • 148 просмотра

Пропаганда рф распространяет фейковое видео о бегстве украинского специалиста на Ближний Восток. ЦПД опроверг подделку, созданную сетью "Матрешка".

рф распространяет новый фейк о "бегстве" украинского специалиста на Ближнем Востоке

россия продолжает информационные атаки против Украины, используя события на Ближнем Востоке для создания новых фейков. На этот раз пропагандисты выдумали историю о якобы бегстве украинского специалиста по противодействию БпЛА. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины, передает УНН.

Детали

По предварительным данным, пророссийские ресурсы распространяют информацию о якобы "бегстве" украинского специалиста по противодействию БпЛА, которого якобы отправили на Ближний Восток. В качестве "доказательства" используется видео, стилизованное под новостной сюжет международной телекомпании Al Jazeera.

На самом деле это фейк. На официальных ресурсах Al Jazeera отсутствуют подобные материалы или упоминания о таком инциденте. Само видео полностью сфальсифицировано. Формат подделки типичен для российской дезинформационной сети "Матрешка" 

- говорится в сообщении.

Более 200 украинских экспертов находятся в регионе Ближнего Востока и Персидского залива – Зеленский17.03.26, 19:17 • 4456 просмотров

Кроме того, отмечается, что подобные фейки не новы. Ранее российская пропаганда уже распространяла ложь о якобы "бегстве"  представителей технического персонала украинских делегаций. 

Ни один из таких случаев не был подтвержден. Подобные истории регулярно вбрасываются ru-пропагандой под разные информационные поводы. Цель информационной операции — подорвать репутацию Украины на международной арене и посеять недоверие к украинским специалистам, привлеченным к сотрудничеству с иностранными партнерами 

- говорится в сообщении.

Напомним

ЦПД выявил фейки рф об "энергетическом шантаже" и "блокировании" Украиной нефтепровода "Дружба". По оценке аналитиков, кремль и в дальнейшем пытается подорвать доверие европейских партнеров к Киеву.

Алла Киосак

Война в Украине