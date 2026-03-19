рф распространяет новый фейк о "бегстве" украинского специалиста на Ближнем Востоке
Киев • УНН
Пропаганда рф распространяет фейковое видео о бегстве украинского специалиста на Ближний Восток. ЦПД опроверг подделку, созданную сетью "Матрешка".
россия продолжает информационные атаки против Украины, используя события на Ближнем Востоке для создания новых фейков. На этот раз пропагандисты выдумали историю о якобы бегстве украинского специалиста по противодействию БпЛА. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины, передает УНН.
Детали
По предварительным данным, пророссийские ресурсы распространяют информацию о якобы "бегстве" украинского специалиста по противодействию БпЛА, которого якобы отправили на Ближний Восток. В качестве "доказательства" используется видео, стилизованное под новостной сюжет международной телекомпании Al Jazeera.
На самом деле это фейк. На официальных ресурсах Al Jazeera отсутствуют подобные материалы или упоминания о таком инциденте. Само видео полностью сфальсифицировано. Формат подделки типичен для российской дезинформационной сети "Матрешка"
Более 200 украинских экспертов находятся в регионе Ближнего Востока и Персидского залива – Зеленский17.03.26, 19:17 • 4456 просмотров
Кроме того, отмечается, что подобные фейки не новы. Ранее российская пропаганда уже распространяла ложь о якобы "бегстве" представителей технического персонала украинских делегаций.
Ни один из таких случаев не был подтвержден. Подобные истории регулярно вбрасываются ru-пропагандой под разные информационные поводы. Цель информационной операции — подорвать репутацию Украины на международной арене и посеять недоверие к украинским специалистам, привлеченным к сотрудничеству с иностранными партнерами
Напомним
ЦПД выявил фейки рф об "энергетическом шантаже" и "блокировании" Украиной нефтепровода "Дружба". По оценке аналитиков, кремль и в дальнейшем пытается подорвать доверие европейских партнеров к Киеву.