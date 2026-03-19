рф распространяет новый фейк о "бегстве" украинского специалиста на Ближнем Востоке

россия продолжает информационные атаки против Украины, используя события на Ближнем Востоке для создания новых фейков. На этот раз пропагандисты выдумали историю о якобы бегстве украинского специалиста по противодействию БпЛА. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины, передает УНН.

Детали

По предварительным данным, пророссийские ресурсы распространяют информацию о якобы "бегстве" украинского специалиста по противодействию БпЛА, которого якобы отправили на Ближний Восток. В качестве "доказательства" используется видео, стилизованное под новостной сюжет международной телекомпании Al Jazeera.

На самом деле это фейк. На официальных ресурсах Al Jazeera отсутствуют подобные материалы или упоминания о таком инциденте. Само видео полностью сфальсифицировано. Формат подделки типичен для российской дезинформационной сети "Матрешка" - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что подобные фейки не новы. Ранее российская пропаганда уже распространяла ложь о якобы "бегстве" представителей технического персонала украинских делегаций.

Ни один из таких случаев не был подтвержден. Подобные истории регулярно вбрасываются ru-пропагандой под разные информационные поводы. Цель информационной операции — подорвать репутацию Украины на международной арене и посеять недоверие к украинским специалистам, привлеченным к сотрудничеству с иностранными партнерами - говорится в сообщении.

Напомним

