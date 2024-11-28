Вражеская атака на Одесскую область: есть пострадавший и повреждения
Киев • УНН
В результате российского ракетного удара по Одесской области пострадал один человек. Повреждены шесть частных домов, возникло возгорание гаража и сухой травы.
российские войска нанесли ракетный удар по Одесской области, в результате чего один человек пострадал. Также повреждены шесть жилых частных домов, сообщил в четверг глава ОВА Олег Кипер, передает УНН.
В результате атаки в Одесском районе есть повреждения шести жилых частных домов. Пострадал один человек. Также из-за падения обломков одной из ракет, в области возникло возгорание сухой травы. Ликвидировано само затуханием. Подразделения ГСЧС не привлекались
Кроме того, по его словам, в Одессе возникло возгорание гаражного помещения, сейчас спасатели работают над ликвидацией последствий.
Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян против гражданского населения Одесской области.
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