Вражеская атака на Одесскую область: есть пострадавший и повреждения

российские войска нанесли ракетный удар по Одесской области, в результате чего один человек пострадал. Также повреждены шесть жилых частных домов, сообщил в четверг глава ОВА Олег Кипер, передает УНН.

В результате атаки в Одесском районе есть повреждения шести жилых частных домов. Пострадал один человек. Также из-за падения обломков одной из ракет, в области возникло возгорание сухой травы. Ликвидировано само затуханием. Подразделения ГСЧС не привлекались - написал Кипер.

Кроме того, по его словам, в Одессе возникло возгорание гаражного помещения, сейчас спасатели работают над ликвидацией последствий.

Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян против гражданского населения Одесской области.

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