Вражеская атака на Одесскую область: есть пострадавший и повреждения

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В результате российского ракетного удара по Одесской области пострадал один человек. Повреждены шесть частных домов, возникло возгорание гаража и сухой травы.

российские войска нанесли ракетный удар по Одесской области, в результате чего один человек пострадал. Также повреждены шесть жилых частных домов, сообщил в четверг глава ОВА Олег Кипер, передает УНН.

В результате атаки в Одесском районе есть повреждения шести жилых частных домов. Пострадал один человек. Также из-за падения обломков одной из ракет, в области возникло возгорание сухой травы. Ликвидировано само затуханием. Подразделения ГСЧС не привлекались

- написал Кипер.

Кроме того, по его словам, в Одессе возникло возгорание гаражного помещения, сейчас спасатели работают над ликвидацией последствий. 

Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян против гражданского населения Одесской области.

Из - за атаки рф Херсон обесточен, возможны перебои с водой-мэр28 нояб. 2024, 07:08 • 8834 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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