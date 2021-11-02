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Утром в столице наблюдаются пробки: на каких улицах

Киев • УНН

 • 16996 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. По состоянию на 8:15 вторника, 2 ноября, на улицах и проспектах столицы заметно затруднение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, сообщает УНН.

Утром в столице наблюдаются пробки: на каких улицах

Детали

Так, на правом берегу пробки образовались на проспектах: Валерия Лобановского, Голосеевском, Победы, Степана Бандеры, Воздухофлотском, Любомира Гузара, Леся Курбаса.

Кроме того, движение затруднено на улицах Вадима Гетьмана, Дегтяревской, Большой Васильковской, Елены Телиги, Вячеслава Черновола, Юрия Ильенко, Полевой, Щусева, Елены Телиги, Кирилловской, Маршала Рыбалко, Лукьяновской.

Пробки также есть на улицах Павла Скоропадского, Сечевых Стрельцов, Вышгородской и Николая Голего.

Тем временем, на левом берегу движение затруднено на проспектах Броварском, Юрия Гагарина, Николая Бажана и Соборности.

Движение на мостах Дарницком, Патона, Северном – затруднено в направлении правого берега. На Южном мосту заметно незначительное усложнение в направлении правого берега. На мосту Метро можно проехать свободно.

Дополнения

По прогнозу синоптиков, в Киевской области сегодня ночью местами, днем повсюду небольшой дождь. Температура ночью 2-5° тепла, днем 7-10°.

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