Вранці у столиці спостерігаються затори: на яких вулицях
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Станом на 8:15 вівторка, 2 листопада, на вулицях та проспектах столиці помітно ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, повідомляє УНН.
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Так, на правому березі затори утворилися на проспектах: Валерія Лобановського, Голосіївському, Перемоги, Степана Бандери, Повітрофлотському, Любомира Гузара, Леся Курбаса.
Окрім того, рух ускладнено на вулицях Вадима Гетьмана, Дегтярівській, Великій Васильківській, Олени Теліги, В'ячеслава Чорновола, Юрія Іллєнка, Польовій, Щусєва, Олени Теліги, Кирилівській, Маршала Рибалка, Лук'янівській.
Затори також є на вулицях Павла Скоропадського, Січових Стрільців, Вишгородській та Миколи Голего.
Тим часом на лівому березі рух ускладнено на Броварському проспекті, проспектах Юрія Гагаріна, Миколи Бажана та Соборності.
Рух на мостах Дарницькому, Патона, Північному – ускладнено у напрямку правого берега. На Південному мосту помітно незначне ускладнення руху у напрямку правого берега. На мосту Метро можна було проїхати вільно.
Доповнення
За прогнозом синоптиків, на Київщині сьогодні вночі місцями, вдень повсюди невеликий дощ. Температура вночі 2-5° тепла, вдень 7-10°.