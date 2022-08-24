Утром рашисты обстреляли Сумскую область: 11 "прилетов"

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"Вчера вечером, около 22, закончился минометный обстрел Эсманской громады, 4 "прилета". На утро в 5 часов снова – 8 "прилетов" по территории громады, по окрестностям Бачевска. В 9 утра закончился обстрел в Зноб-Новгородской громаде, 3 "прилета". Без жертв и разрушений", – написал Живицкий.

Напомним

23 августа российские войска ударили по территориям Эсманской, Миропольской, Краснопольской и Великописаревской громад Сумской области – было более 80 "прилетов".