Окупанти обстріляли Сумську область, зафіксовано понад 80 прильотів

Деталі

Есманська громада: з 08:50 відбувся артобстріл громади − 8 прильотів, а о 12:50 ворог бив з міномету − 5 прильотів.

Внаслідок мінометного обстрілу громади частково пошкоджено місцеву лінію електромереж.

Миропільська громада: о 16:45 почався мінометний обстріл − 5 прильотів.

Краснопільська громада: з 17:15 до майже 19 години окупанти вели мінометний вогонь − 21 прильот.

Великописарівська громада: з 19:25 тривав артобстріл, усього понад 30 прильотів із ствольної артилерії.

"На щастя, в усіх випадках без втрат. Наслідки по обстрілам Великописарівської громади уточнюються", - зазначив Живицький.

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