Окупанти обстріляли Сумську область, зафіксовано понад 80 прильотів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Російські окупанти били по територіях Есманської, Миропільської, Краснопільської та Великописарівської громад, зафіксовано понад 80 прильотів. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає УНН.
Деталі
Есманська громада: з 08:50 відбувся артобстріл громади − 8 прильотів, а о 12:50 ворог бив з міномету − 5 прильотів.
Внаслідок мінометного обстрілу громади частково пошкоджено місцеву лінію електромереж.
Миропільська громада: о 16:45 почався мінометний обстріл − 5 прильотів.
Краснопільська громада: з 17:15 до майже 19 години окупанти вели мінометний вогонь − 21 прильот.
Великописарівська громада: з 19:25 тривав артобстріл, усього понад 30 прильотів із ствольної артилерії.
"На щастя, в усіх випадках без втрат. Наслідки по обстрілам Великописарівської громади уточнюються", - зазначив Живицький.
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