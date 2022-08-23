Оккупанты обстреляли Сумскую область, зафиксировано более 80 прилетов

Детали

Эсманская община: с 08:50 произошел артобстрел общины − 8 прилетов, а в 12:50 враг бил из миномета − 5 прилетов.

В результате минометного обстрела общины частично повреждена местная линия электросетей.

Миропольская община: в 16:45 начался минометный обстрел − 5 прилетов.

Краснопольское общество: с 17:15 до почти 19 часов оккупанты вели минометный огонь − 21 прилет.

Великописаревское общество: с 19:25 продолжался артобстрел, всего более 30 прилетов из ствольной артиллерии.

"К счастью, во всех случаях без потерь. Последствия по обстрелам Великописаревской общины уточняются", - отметил Живицкий.

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