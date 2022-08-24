Вранці рашисти обстріляли Сумщину: 11 "прильотів"

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"Вчора ввечері, близько 22 закінчився мінометний обстріл Есманьської громади, 4 "прильоти". На ранок о 5 годині знову – 8 "прильотів" по території громади, по околицях Бачівська. О 9 ранку закінчився обстріл у Зноб-Новгородській громаді, 3 прильоти. Без жертв та руйнувань", – написав Живицький.

Нагадаємо

23 серпня російські війська вдарили по територіях Есманської, Миропільської, Краснопільської та Великописарівської громад Сумської області – було понад 80 "прильотів".