Утром оккупанты выпустили по Киевской области семь ракет, две из них сбила ПВО – ОВА

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"Сегодня в День государственности враг выпустил по Украине более 20 ракет. В Киевской области произошло пять прилетов в Вышгородском районе. Еще две ракеты сбили силы ПВО", – сказал Кулеба.

Напомним

Начальник ГУ Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов отметил, что по состоянию на 7:00 не было информации о наличии жертв в результате утреннего ракетного удара.