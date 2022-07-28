Утром оккупанты выпустили по Киевской области семь ракет, две из них сбила ПВО – ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Сегодня утром российские оккупанты выпустили по Киевской области семь ракет, две из них сбила ПВО. Об этом в Telegram сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, передает УНН.
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"Сегодня в День государственности враг выпустил по Украине более 20 ракет. В Киевской области произошло пять прилетов в Вышгородском районе. Еще две ракеты сбили силы ПВО", – сказал Кулеба.
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Начальник ГУ Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов отметил, что по состоянию на 7:00 не было информации о наличии жертв в результате утреннего ракетного удара.