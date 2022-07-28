Вранці окупанти випустили по Київщині сім ракет, дві з них збила ППО – ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Сьогодні вранці російські окупанти випустили по Київщині сім ракет, дві з них збила ППО. Про це в Telegram повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба, передає УНН.
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"Сьогодні у День державності ворог випустив по Україні більше 20 ракет. У Київській області відбулося п’ять прильотів у Вишгородському районі. Ще дві ракети збили сили ППО", – сказав Кулеба.
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Начальник ГУ Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов зазначив, що станом на 7:00 не було інформації про наявність жертв внаслідок ранкового ракетного удару.