Вранці окупанти випустили по Київщині сім ракет, дві з них збила ППО – ОВА

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"Сьогодні у День державності ворог випустив по Україні більше 20 ракет. У Київській області відбулося п’ять прильотів у Вишгородському районі. Ще дві ракети збили сили ППО", – сказав Кулеба.

Нагадаємо

Начальник ГУ Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов зазначив, що станом на 7:00 не було інформації про наявність жертв внаслідок ранкового ракетного удару.