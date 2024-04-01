Враг за сутки ранил еще четырех жителей Донетчины

В Донецкой области российские войска за минувшие сутки ранили еще четырех жителей Донетчины - в Новоселидовке и Красногоровке. Об этом сообщил в понедельник глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.

За 31 марта россияне ранили 4 жителей Донецкой области: 3 в Новоселидовке и 1 в Красногоровке - сообщил Филашкин в Telegram.

Дополнение

С 24 февраля 2022 года, по данным главы ОВА, россияне убили 1898 мирных жителей Донетчины, ранили еще 4753. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.

В Херсонской области россияне ударили по критической инфраструктуре и сотовой вышке, есть погибший и 2 раненых - ОВА