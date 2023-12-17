Враг за последние двое суток уменьшил количество штурмов на Таврическом направлении - Штупун

российские войска за последние двое суток несколько уменьшили количество штурмов на Таврическом направлении, но продолжает осуществлять активные пехотные атаки и артобстрелы. Об этом сообщил представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун, передает УНН.

На этой неделе три дня подряд враг осуществлял около 80 штурмовых действий ежесуточно и подавляющее большинство - в Донецкой области. Штурмовые группы в основном до 20 человек действуют, в том числе и при поддержке бронетехники. Периодически враг пытается идти вперед. Сейчас количество штурмов несколько снизилось, двое последних суток, но именно количество только - враг продолжает активные пехотные атаки и артобстрелы, - сказал Штупун.

Детали

По его словам, оккупанты любым способом пытаются пробиться в населенные пункты до наступления больших морозов.

И одна из причин - зимовать даже в руинах гораздо легче, чем в чистом поле, поэтому они пытаются выполнить эту задачу. То есть это касается Авдеевки, Марьинки и Новомихайловки и еще ряда населенных пунктов, которые находятся неподалеку от линии боевого соприкосновения, - отметил спикер.

Штупун добавил, что вчера Силы обороны отбили 17 атак врага в районе населенных пунктов Степное, Авдеевка и Новобахмутовка, а также еще 13 атак - в районах Невельского и Первомайского.

На Марьинском направлении 3 населенных пункта штурмует, атакует враг - это Марьинка, Победа и Новомихайловка. Там отбито 12 атак и столько же - на Запорожье, западнее Новопокровки и Роботино, - отметил он.

Напомним.

За прошедшие сутки прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла удары по 21 району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.