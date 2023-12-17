Враг за последние двое суток уменьшил количество штурмов на Таврическом направлении - Штупун

Эксклюзив
На фоне инцидента на Закарпатье будет наработан механизм усиления мер безопасности в государственных учреждениях - Нацполиция
15 декабря  •  178608 просмотра

На фоне инцидента на Закарпатье будет наработан механизм усиления мер безопасности в государственных учреждениях - Нацполиция

Эксклюзив
Фермеры напрямую готовы поставлять овощи и фрукты в украинскую армию. Надо уточнить детали по логистике - УПОА
15 декабря  •  190253 просмотра

Фермеры напрямую готовы поставлять овощи и фрукты в украинскую армию. Надо уточнить детали по логистике - УПОА

Эксклюзив
Карпатский регион и Египет: эксперты рассказали, какие направления выбирают украинцы на новогодние праздники
15 декабря  •  164339 просмотра

Карпатский регион и Египет: эксперты рассказали, какие направления выбирают украинцы на новогодние праздники

Эксклюзив
Рыба гниет с головы. В ЦПК настаивают на очищении Верховного Суда как можно быстрее
15 декабря  •  160319 просмотра

Рыба гниет с головы. В ЦПК настаивают на очищении Верховного Суда как можно быстрее

Эксклюзив
Как отличить культурные ценности от антиквариата - в КНИГСЭ рассказали об особенностях экспертизы изъятых частных коллекций
14 декабря  •  211022 просмотра

Как отличить культурные ценности от антиквариата - в КНИГСЭ рассказали об особенностях экспертизы изъятых частных коллекций

Эксклюзив
Реформа, которую предлагает Минобороны, приведет к удешевлению мяса, которое будет поставляться в воинские части - Ассоциация "Мясной отрасли"
14 декабря  •  202049 просмотра

Реформа, которую предлагает Минобороны, приведет к удешевлению мяса, которое будет поставляться в воинские части - Ассоциация "Мясной отрасли"

Эксклюзив
В случае ликвидации прибыльного банка, акционеры должны получить остатки активов после расчета со всеми кредиторами - юрист
14 декабря  •  169308 просмотра

В случае ликвидации прибыльного банка, акционеры должны получить остатки активов после расчета со всеми кредиторами - юрист

Эксклюзив
У Минобороны есть политическая воля навести порядок в закупках питания для армии, а у Арсена Жумадилова есть опыт - эксперт
14 декабря  •  151300 просмотра

У Минобороны есть политическая воля навести порядок в закупках питания для армии, а у Арсена Жумадилова есть опыт - эксперт

Эксклюзив
В Украине за менее чем полгода провели проверки на почти 670 предприятиях, задерживающих зарплату
14 декабря  •  151113 просмотра

В Украине за менее чем полгода провели проверки на почти 670 предприятиях, задерживающих зарплату

Эксклюзив
Российский шпион Шепелев формировал теневой бизнес в л/днр, финансировал террористов и помогал в подготовке к захвату Крыма - Маломуж
14 декабря  •  137856 просмотра

Российский шпион Шепелев формировал теневой бизнес в л/днр, финансировал террористов и помогал в подготовке к захвату Крыма - Маломуж

Эксклюзив
Миллионные расходы на зарплату: в агентстве, которое начнет закупки для войска только со следующего года, уже расписали фонд заработной платы
14 декабря  •  126750 просмотра

Миллионные расходы на зарплату: в агентстве, которое начнет закупки для войска только со следующего года, уже расписали фонд заработной платы

Эксклюзив
Хакерская атака на Киевстар: спрос на eSIM оператора lifecell увеличился в 10 раз
13 декабря  •  109245 просмотра

Хакерская атака на Киевстар: спрос на eSIM оператора lifecell увеличился в 10 раз

Эксклюзив
Гетманцев руководит налоговой через своего бывшего помощника - член Ассоциации налогоплательщиков
13 декабря  •  141097 просмотра

Гетманцев руководит налоговой через своего бывшего помощника - член Ассоциации налогоплательщиков

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: 2,6 тыс. грузовиков стоят в очереди в сторону Украины, оживилось движение на "Ягодине"
13 декабря  •  149427 просмотра

Блокада на границе с Польшей: 2,6 тыс. грузовиков стоят в очереди в сторону Украины, оживилось движение на "Ягодине"

Эксклюзив
Эксперт объяснил почему "челночное движение" на "синей ветке" киевского метро кардинально не улучшит дорожную ситуацию
13 декабря  •  139489 просмотра

Эксперт объяснил почему "челночное движение" на "синей ветке" киевского метро кардинально не улучшит дорожную ситуацию

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Меню
Экслюзивы
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Популярные новости
россияне 26 раз обстреляли приграничье Сумщины в течение дня, один человек ранен

россияне 26 раз обстреляли приграничье Сумщины в течение дня, один человек ранен

  •  104736 просмотра
Мэр Лондона отказался передать Киеву авто, которые британцы сдали на металлолом

Мэр Лондона отказался передать Киеву авто, которые британцы сдали на металлолом

  •  100738 просмотра
В США усовершенствованная ракета для HIMARS прошла испытания

В США усовершенствованная ракета для HIMARS прошла испытания

  •  96647 просмотра
Украина выполнила требования Румынии по строительству канала "Дунай - Черное море"

Украина выполнила требования Румынии по строительству канала "Дунай - Черное море"

  •  85653 просмотра
На шпиль Нотр-Дама установили медного петуха с христианскими реликвиями

На шпиль Нотр-Дама установили медного петуха с христианскими реликвиями

  •  47979 просмотра
Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
vrag-za-poslednie-dvoe-sutok-umenshil-kolichestvo-shturmov-na-tavricheskom-napravlenii-shtupun

Враг за последние двое суток уменьшил количество штурмов на Таврическом направлении - Штупун

Киев  •  УНН

17 декабрь 2023, 08:54  •  15344 просмотра

Read in English

российские войска уменьшили обстрелы на Таврическом направлении, но продолжают активные атаки и артиллерийские обстрелы, сообщает объединенный пресс-центр сил обороны Таврического направления.

российские войска за последние двое суток несколько уменьшили количество штурмов на Таврическом направлении, но продолжает осуществлять активные пехотные атаки и артобстрелы. Об этом сообщил представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун, передает УНН.

На этой неделе три дня подряд враг осуществлял около 80 штурмовых действий ежесуточно и подавляющее большинство - в Донецкой области. Штурмовые группы в основном до 20 человек действуют, в том числе и при поддержке бронетехники. Периодически враг пытается идти вперед. Сейчас количество штурмов несколько снизилось, двое последних суток, но именно количество только - враг продолжает активные пехотные атаки и артобстрелы,

- сказал Штупун.

Детали

По его словам, оккупанты любым способом пытаются пробиться в населенные пункты до наступления больших морозов.

И одна из причин - зимовать даже в руинах гораздо легче, чем в чистом поле, поэтому они пытаются выполнить эту задачу. То есть это касается Авдеевки, Марьинки и Новомихайловки и еще ряда населенных пунктов, которые находятся неподалеку от линии боевого соприкосновения,

- отметил спикер.

Штупун добавил, что вчера Силы обороны отбили 17 атак врага в районе населенных пунктов Степное, Авдеевка и Новобахмутовка, а также еще 13 атак - в районах Невельского и Первомайского.

На Марьинском направлении 3 населенных пункта штурмует, атакует враг - это Марьинка, Победа и Новомихайловка. Там отбито 12 атак и столько же - на Запорожье, западнее Новопокровки и Роботино,

- отметил он.

Напомним.

За прошедшие сутки прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла удары по 21 району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
Ворог за останні дві доби зменшив кількість штурмів на Таврійському напрямку - Штупун
Enemy reduced the number of attacks in the Tavrian sector over the last two days - Stupun
Новости по теме

Враг за последние двое суток уменьшил количество штурмов на Таврическом направлении - Штупун

российские войска уменьшили обстрелы на Таврическом направлении, но продолжают активные атаки и артиллерийские обстрелы, сообщает объединенный пресс-центр сил обороны Таврического направления.

Война •   •  15344 просмотра
Враг за последние двое суток уменьшил количество штурмов на Таврическом направлении - Штупун

Кто успеет к врачу, тот и выживет: на оккупированных территориях катастрофическая ситуация с лекарствами

По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, на оккупированных территориях сложилась катастрофическая ситуация со здравоохранением: не хватает качественных лекарств, современного оборудования и по меньшей мере 1200 врачей.

Общество •   •  15248 просмотра
Кто успеет к врачу, тот и выживет: на оккупированных территориях катастрофическая ситуация с лекарствами

Войска рф из минометов 9 раз обстреляли 2 общины Сумщины

российские войска обстреляли из минометов две общины в Сумской области, вызвав 20 взрывов; Краснопольская община пострадала от 17 взрывов, а Зноб-Новгородская - от 3.

Война •   •  23196 просмотра
Войска рф из минометов 9 раз обстреляли 2 общины Сумщины

российские войска 174 раза за сутки атаковали Запорожскую область, есть раненые

За сутки российские войска 174 раза атаковали Запорожскую область, ранив двух жителей и повредив социальную инфраструктуру. Атаки включали удары из РСЗО и БПЛА по 21 населенному пункту.

Война •   •  25698 просмотра
российские войска 174 раза за сутки атаковали Запорожскую область, есть раненые

На Харьковщине под вражеские обстрелы попали более 20 населенных пунктов.

В Харьковской области более 20 населенных пунктов были обстреляны вражеской артиллерией и минометами, в результате чего были повреждены дома и хозяйственные постройки, но обошлось без жертв.

Война •   •  25917 просмотра
На Харьковщине под вражеские обстрелы попали более 20 населенных пунктов.

"Европа имеет 8 лет, чтобы наверстать упущенное в области обороны" - Писториус

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Европа имеет 5-8 лет для усиления своего военного потенциала на фоне потенциального сокращения присутствия США и роста угроз со стороны России.

Политика •   •  23861 просмотра
"Европа имеет 8 лет, чтобы наверстать упущенное в области обороны" - Писториус

Российские войска 96 раз за сутки атаковали Херсонскую область

Российская армия атаковала Херсонскую область 96 раз за сутки, попадая в жилые районы, школы и объекты инфраструктуры, не вызвав при этом человеческих жертв.

Война •   •  28020 просмотра
Российские войска 96 раз за сутки атаковали Херсонскую область

В Донецкой области за сутки погиб один человек, трое получили ранения

Один человек погиб и трое получили ранения в результате обстрелов Донетчины российскими войсками, сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Игорь Мороз. На сегодня в результате войны в Донецкой области погиб 1791 человек, 4380 получили ранения.

Война •   •  27025 просмотра
В Донецкой области за сутки погиб один человек, трое получили ранения

ГСЧС показали последствия вражеской атаки в Одесской области

Спасатели в Одесской области более 4 часов ликвидировали последствия ночного обстрела, в результате которого были разрушены 3 дома и спортивный склад, а один человек погиб.

Война •   •  26066 просмотра
ГСЧС показали последствия вражеской атаки в Одесской области

Силы обороны нанесли 21 авиаудар по врагу – Генштаб

По данным Генерального штаба, украинские войска провели 89 боевых столкновений и нанесли удары по 21 объекту противника, уничтожив личный состав, вооружение и технику.

Война •   •  26270 просмотра
Силы обороны нанесли 21 авиаудар по врагу – Генштаб