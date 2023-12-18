Враг в последние дни активно штурмовал позиции пограничников на Бахмутском направлении, все попытки отбиты - Демченко

Российские оккупанты в последние дни наиболее активно штурмовали позиции пограничников на Бахмутском направлении. Все попытки врага захватить украинские позиции были отбиты. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона в понедельник, передает корреспондент УНН.

За последние дни наиболее активно враг штурмовал позиции пограничников на Бахмутском направлении. Все попытки врага захватить наши позиции были отбиты. При этом наши ребята активно используют минометы и другие средства поражения для того, чтобы отражать атаки, а также наносить удары врагу - рассказал Демченко.

Детали

По его словам, активной остается воздушная разведка, которая отслеживает действия врага и наносит удары.

"В общем, за прошедшую неделю подразделениями Государственной пограничной службы был уничтожен один танк противника, также еще три бронированных транспортных средства, спецтехнику, автомобильную технику, более двух десятков оккупантов было уничтожено, часть также получила ранения", - сказал Демченко.

Кроме того, по его словам, активными остаются мобильные огневые группы Государственной пограничной службы, которые в течение прошлой недели уничтожили четыре "шахеда".

"В общем, дополнительно было приземлено еще 12 беспилотников, которыми враг пытался атаковали или отслеживать позиции, где несут службу военнослужащие ГПСУ. Также была уничтожена одна система наблюдения "Муром-М", - отметил Демченко.

Дополнение

Пограничники бригады Гвардии наступления "Стальной рубеж" с помощью FPV-дрона залетели в кабину водителя вражеского экскаватора и повредили систему управления на Купянском направлении.