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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Враг в очередной раз обстрелял Херсонщину: есть пострадавшие

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11 августа 2024, 14:44  •  8599 просмотра

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В результате российского обстрела Антоновки и Киндейки на Херсонщине пострадали 3 человека. Женщина получила минно-взрывную травму, а мужчина и женщина - взрывные и черепно-мозговые травмы от атаки дрона.

В результате обстрела россией населенных пунктов Антоновки и Киндейки на Херсонщине, пострадали 3 человека. Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, пишет УНН.

Около 13:00 враг совершил обстрел Антоновки, входящей в Херсонскую городскую территориальную громаду.

В результате атаки ранена женщина 1952 года рождения, у которой предварительно диагностирована минно-взрывная травма, сейчас продолжается дополнительное обследование. Также из Киндейки в больницу доставлены двое раненых.

Во время атаки, когда взрывчатка была сброшена с дрона, пострадавшие находились на улице. У 49-летнего мужчины и 55-летней женщины обнаружены взрывные и черепно-мозговые травмы, контузия, а также осколочные ранения.

Напомним,

За минувшие сутки россияне 13 раз обстреляли населенные пункты Херсонщины. Сообщается о 10 людях, которые получили ранения различной степени тяжести, а также зафиксированы многочисленные разрушения. 

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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