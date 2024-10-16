Враг усиливает военное присутствие в Черном и Средиземном морях
Киев • УНН
В Черном море зафиксировано два вражеских корабля, один из которых несет «Калибры». В Средиземном море - три корабля, два из которых могут нести до 12 крылатых ракет "Калибр".
Враг активизирует военное присутствие на морях. Об этом сообщают Военно-Морские Силы Украины, передает УНН.
Детали
В Черном море пока зафиксировано два вражеских корабля, один из которых является носителем крылатых ракет "Калибр" с возможным общим залпом до четырех ракет. В Азовском море вражеских кораблей не обнаружено.
В Средиземном море там присутствуют три вражеских корабля, из которых два способны нести крылатые ракеты "Калибр" с общим залпом до двенадцати ракет. За сутки в интересах террористической страны через Керченский пролив прошло десять судов, из которых три продолжили движение в направлении Босфора. В то же время, в Азовское море вошло восемь судов, три из которых направлялись из пролива Босфор.
Вражеские корабли с "Калибрами" зафиксированы в Черном и Средиземном морях15 октября 2024, 03:49 • 38878 просмотров