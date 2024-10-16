Ворог посилює військову присутність у Чорному та Середземному морях
Київ • УНН
У Чорному морі зафіксовано два ворожі кораблі, один з яких несе "Калібри". У Середземному морі - три кораблі, два з яких можуть нести до 12 крилатих ракет "Калібр".
Ворог активізує військову присутність на морях. Про це повідомляють Військово-Морські Сили України, передає УНН.
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У Чорному морі наразі зафіксовано два ворожі кораблі, один з яких є носієм крилатих ракет "Калібр" з можливим загальним залпом до чотирьох ракет. В Азовському морі ворожих кораблів не виявлено.
У Середземному морі там присутні три ворожі кораблі, з яких два здатні нести крилаті ракети "Калібр" з загальним залпом до дванадцяти ракет. За добу в інтересах терористичної країни через Керченську протоку пройшло десять суден, з яких три продовжили рух у напрямку Босфору. У той же час, в Азовське море увійшло вісім суден, три з яких прямували з протоки Босфор.
Ворожі кораблі з "Калібрами" зафіксовані в Чорному та Середземному морях15.10.24, 06:49 • 40059 переглядiв