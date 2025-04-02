Враг ударил по предприятию в Кривом Роге - ОВА

Армия рф ударила по одному из предприятий в Кривом Роге. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Громко в Кривом Роге. Враг ударил по одному из предприятий. Информацию уточняем - сообщил Лысак.

По его словам, опасность еще продолжается.

... до отбоя воздушной тревоги оставайтесь в безопасном месте - резюмировал Лысак.

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