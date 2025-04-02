Враг ударил по предприятию в Кривом Роге - ОВА
Киев • УНН
Российские войска нанесли удар по одному из предприятий в Кривом Роге. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак призвал оставаться в безопасных местах до отбоя тревоги.
Армия рф ударила по одному из предприятий в Кривом Роге. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.
Громко в Кривом Роге. Враг ударил по одному из предприятий. Информацию уточняем
По его словам, опасность еще продолжается.
... до отбоя воздушной тревоги оставайтесь в безопасном месте
Ракетная атака баллистикой: оккупанты ударили по Кривому Рогу02.04.25, 17:21 • 82277 просмотров