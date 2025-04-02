Ворог вдарив по підприємству у Кривому Розі - ОВА
Київ • УНН
Російські війська завдали удару по одному з підприємств у Кривому Розі. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак закликав залишатися в безпечних місцях до відбою тривоги.
Армія рф вдарила по одному з підприємств у Кривому Розі. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
Гучно у Кривому Розі. Ворог вдарив по одному з підприємств. Інформацію уточнюємо
За його словами, небезпека ще триває.
... до відбою повітряної тривоги залишайтеся у безпечному місці
Ракетна атака балістикою: окупанти вдарили по Кривому Рогу02.04.25, 17:21 • 81087 переглядiв