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НАБУгейт. Адвокати звинувачують НАБУ у прослуховуванні, НАБУ — у “зборі ухвал”: хто порушив закон
19:36 • 14942 перегляди

НАБУгейт. Адвокати звинувачують НАБУ у прослуховуванні, НАБУ — у “зборі ухвал”: хто порушив закон

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Ворог вдарив по підприємству у Кривому Розі - ОВА

Київ • УНН

 • 26652 перегляди

Російські війська завдали удару по одному з підприємств у Кривому Розі. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак закликав залишатися в безпечних місцях до відбою тривоги.

Ворог вдарив по підприємству у Кривому Розі - ОВА

Армія рф вдарила по одному з підприємств у Кривому Розі. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Гучно у Кривому Розі. Ворог вдарив по одному з підприємств. Інформацію уточнюємо 

- повідомив Лисак.

За його словами, небезпека ще триває. 

... до відбою повітряної тривоги залишайтеся у безпечному місці 

- резюмував Лисак.

Ракетна атака балістикою: окупанти вдарили по Кривому Рогу02.04.25, 17:21 • 81087 переглядiв

Антоніна Туманова

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