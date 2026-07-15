Враг ударил КАБом по Харькову, на гражданском предприятии пострадали 8 человек
Киев • УНН
Российские войска нанесли удар управляемой авиабомбой по Киевскому району Харькова. В результате атаки повреждено здание и автомобили, пострадали 8 человек.
В Харькове в результате российской атаки пострадали 8 человек, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
Как сообщили спасатели, оккупанты нанесли удар управляемой авиационной бомбой по Киевскому району Харькова. Попадание произошло на территории гражданского предприятия.
В результате взрыва повреждены административно-производственное здание, складские помещения и гражданские автомобили.
В Харькове от российского удара КАБом 9 пострадавших, в области ранены энергетики15.07.26, 16:10 • 1918 просмотров
На месте происшествия работали подразделения ГСЧС, сотрудники Национальной полиции и бригады экстренной медицинской помощи. Психологи ГСЧС оказывали необходимую помощь пострадавшим.