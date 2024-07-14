Сегодня после обеда враг нанес удар управляемыми авиабомбами по селу Богуславка на Харьковщине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Около 16:30 14 июля вражеская авиация сбросила управляемые авиабомбы на частный сектор села Богуславка Боровской громады, что на Изюмщине. В результате разрывов этих боеприпасов занялись пожары в хозяйственных и других надворных застройках на общей площади более 600 м.кв. Также от взрыва пострадал 21-летний гражданский мужчина", - говорится в сообщении.

К ликвидации последствий вражеских ударов привлечены 2 пожарно-спасательных подразделения ГСЧС, усиленные медицинским расчетом. Медики ГСЧС оказали пострадавшему, у которого ранено плечо, необходимую помощь.