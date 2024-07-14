21-летний гражданский мужчина получил ранения во время вражеского обстрела села Богуславка Харьковской области управляемыми ракетами
Сегодня после обеда враг нанес удар управляемыми авиабомбами по селу Богуславка на Харьковщине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
"Около 16:30 14 июля вражеская авиация сбросила управляемые авиабомбы на частный сектор села Богуславка Боровской громады, что на Изюмщине. В результате разрывов этих боеприпасов занялись пожары в хозяйственных и других надворных застройках на общей площади более 600 м.кв. Также от взрыва пострадал 21-летний гражданский мужчина", - говорится в сообщении.
К ликвидации последствий вражеских ударов привлечены 2 пожарно-спасательных подразделения ГСЧС, усиленные медицинским расчетом. Медики ГСЧС оказали пострадавшему, у которого ранено плечо, необходимую помощь.