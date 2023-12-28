Враг ударил из артиллерии по Очакову в Николаевской области

Российские войска за прошедшие сутки обстреливали из артиллерии две громады в Николаевской области, в частности, били по Очакову, обошлось без пострадавших, сообщил в четверг глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.

Детали

По данным главы ОВА, вчера, 27 декабря, в 10:42 враг наносил артиллерийские удары по селу Дмитровка Куцурубской громады. Кроме того, в 23:09 27 декабря обстрелам подверглось село Солончаки Куцурубской громады.

Также в течение 27 декабря, в 12:18, 14:32, 15:03 артиллерийские удары фиксировались по акватории Очаковской громады. 27 декабря в 22:48 зафиксированы артиллерийские удары по городу Очаков Очаковской громады.

Пострадавших во всех случаях, по данным Кима, нет.

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