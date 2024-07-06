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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Враг совершил 9 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумщины: зафиксировано 22 взрыва

Враг совершил 9 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумщины: зафиксировано 22 взрыва

Киев  •  УНН

6 июля 2024, 05:48  •  12475 просмотра

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В ночь с 5 на 6 июля террористы 9 раз обстреляли Сумскую область, в результате чего произошло 22 взрыва в Хотинском, Белопольском, Эсманском и Шалыгинском районах.

Террористы в ночь с 5 на 6 июля 9 раз обстреляли Сумскую область, в результате чего было зафиксировано 22 взрыва. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.

Детали

Ночью и утром россияне совершили 9 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 22 взрыва. Обстрелам подверглись Хотинская, Белопольская, Есманьская, Шалыгинская громады

- Сумская областная военная администрация.

Ситуация в общинах

Хотинская: захватчики били из артиллерии (2 взрыва).

Эсманьская: оккупанты сбросили 4 мины на территорию громады.

Белопольская: противник совершил обстрел из миномета (2 взрыва) и сбросил с БпЛА взрывное устройство типа ВОГ (4 взрыва).

Шалыгинская: вражеские силы обстреляли из минометов (6 взрывов).

Некоторые населенные пункты на Сумщине остались обесточены из-за атаки БпЛА на энергетическую инфраструктуру6 июля 2024, 03:18 • 26688 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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