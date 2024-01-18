Враг сосредоточил основные усилия на вытеснении подразделений ВСУ из Купянского леса и захвате Синьковки - Сырский

Основные усилия противник сосредоточил на вытеснении наших подразделений из Купянского леса и на захвате Синьковки. Об этом сообщил Командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Александр Сырский, который посетил воинские части на Купянском направлении, передает УНН.

На этом направлении ситуация остается напряженной. Враг не прекращает ведения активных штурмовых действий и осуществления интенсивного огневого поражения. Основные усилия противник сосредоточил на вытеснении наших подразделений из Купянского леса и на захвате Синьковки - сообщил Сырский.

Ранее

Как сообщал УНН, командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский совершил очередную рабочую поездку в воинские части, которые держат оборону на Купянском направлении

Непосредственно на местах заслушал доклады командиров относительно обстановки, которая сложилась и характера действий врага.