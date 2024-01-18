Ворог зосередив основні зусилля на витісненні підрозділів ЗСУ з Куп’янського лісу та захопленні Синьківки - Сирський
Київ • УНН
Генерал-полковник Олександр Сирський заявляє, що сили противника зосереджені на захопленні Синьківки та витісненні українських підрозділів з Куп'янського лісу. Ситуація залишається напруженою з постійною активністю противника.
Основні зусилля противник зосередив на витісненні наших підрозділів з Куп’янського лісу та на захопленні Синьківки. Про це повідомив Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-полковник Олександр Сирський, який відвідав військові частини на Куп'янському напрямку, передає УНН.
На цьому напрямку ситуація залишається напруженою. Ворог не припиняє ведення активних штурмових дій та здійснення інтенсивного вогневого ураження. Основні зусилля противник зосередив на витісненні наших підрозділів з Куп’янського лісу та на захопленні Синьківки - повідомив Сирський.
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Як повідомляв УНН, командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський здійснив чергову робочу поїздку до військових частин, які тримають оборону на Куп’янському напрямку
Безпосередньо на місцях заслухав доповіді командирів щодо обстановки, яка склалась та характеру дій ворога.