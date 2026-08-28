Враг снова атаковал ТЦ в Харькове
Киев • УНН
В Харькове враг атаковал торговый центр в Киевском районе. Детали происшествия выясняются.
В Харькове российские войска атаковали торговый центр в Киевском районе, сообщил мэр города Игорь Терехов в соцсетях, пишет УНН.
Враг атаковал торговый центр в Киевском районе
По его словам, детали выясняются.
Атаку рф на ТЦ подтвердил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов: "Оккупанты ударили по Киевскому району Харькова. Предварительно, попадание — в торговый центр. Выясняем все обстоятельства. Экстренные службы направляются на место удара".
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По данным ОВА, в течение минувших суток вражеским ударам подверглись г. Харьков и 16 населённых пунктов Харьковской области. В результате обстрелов два человека погибли; пострадали 13 человек, среди них — двое детей.