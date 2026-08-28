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Враг снова атаковал ТЦ в Харькове

Киев • УНН

 • 3852 просмотра

В Харькове враг атаковал торговый центр в Киевском районе. Детали происшествия выясняются.

Враг снова атаковал ТЦ в Харькове

В Харькове российские войска атаковали торговый центр в Киевском районе, сообщил мэр города Игорь Терехов в соцсетях, пишет УНН.

Враг атаковал торговый центр в Киевском районе

- написал Терехов.

По его словам, детали выясняются.

Атаку рф на ТЦ подтвердил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов: "Оккупанты ударили по Киевскому району Харькова. Предварительно, попадание — в торговый центр. Выясняем все обстоятельства. Экстренные службы направляются на место удара".

Удар по ТЦ в Харькове россияне нанесли дроном с меш-модемом и видели цель, число пострадавших выросло - прокуратура27.08.26, 16:36 • 5452 просмотра

Дополнение

По данным ОВА, в течение минувших суток вражеским ударам подверглись г. Харьков и 16 населённых пунктов Харьковской области. В результате обстрелов два человека погибли; пострадали 13 человек, среди них — двое детей.

Юлия Шрамко

Война в Украине
Игорь Терехов
Харьков