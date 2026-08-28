Ворог знову атакував ТЦ у Харкові
Київ • УНН
У Харкові ворог атакував торговельний центр у Київському районі. Деталі події зʼясовують.
У Харкові російські війська атакували торговельний центр у Київському районі, повідомив мер міста Ігор Терехов у соцмережах, пише УНН.
Ворог атакував торгівельний центр у Київському районі
Деталі, з його слів, зʼясовують.
Атаку рф на ТЦ підтвердив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов: "Окупанти вдарили по Київському району Харкова. Попередньо, влучання – у торговий центр. Зʼясовуємо всі обставини. Екстрені служби прямують на місце удару".
Удар по ТЦ у Харкові росіяни завдали дроном з меш-модемом і бачили ціль, кількість постраждалих зросла - прокуратура27.08.26, 16:36 • 5848 переглядiв
Доповнення
За даними ОВА, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 16 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів двоє людей загинули; постраждали 13 людей, серед них – двоє дітей.