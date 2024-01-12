Враг продолжает накапливать силы на Купянском направлении - Синегубов

Оккупанты накапливают силы, чтобы возобновить наступательно-штурмовые действия на Купянском направлении. Но ВСУ контролируют ситуацию.

Об этом во время брифинга рассказал председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

Относительно Купянского направления. Действия врага абсолютно прогнозируемы. Враг сейчас накапливает силы для того, чтобы возобновить наступательно-штурмовые действия на этом направлении. Враг продолжает проводить ротацию, замену своих подразделений, проводит учения, что свидетельствует об активизации в будущем наступательных действий - сказал Синегубов.

Он отметил, что ВСУ ожидают наступления и готовы к нему.

Напомним,

Как сообщал начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск подполковник Владимир Фитьо, враг не имеет успехов на Купянском направлении,

Силы обороны находятся в активной обороне, поэтому харьковчанам не стоит волноваться о возможном наступлении российских войск на город.