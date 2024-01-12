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Ворог продовжує накопичувати сили на Куп’янському напрямку - Синєгубов

Ворог продовжує накопичувати сили на Куп’янському напрямку - Синєгубов

Київ • УНН

 • 22871 перегляди

російські війська готуються до ескалації наступальних операцій на Куп'янському напрямку; українські військові зберігають контроль і готовність.

Окупанти накопичують сили, щоб поновити наступально-штурмові дії на Куп’янському напрямку. Але ЗСУ контролюють ситуацію.

Про це під час брифінгу розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

 Деталі

Щодо Куп’янського напрямку. Дії ворога абсолютно прогнозовані. Ворог наразі накопичує сили для того, щоб поновити наступально-штурмові дії на цьому напрямку. Ворог продовжує проводити ротацію, заміну своїх підрозділів, проводить навчання, що свідчить про активізацію у майбутньому наступальних дій

 - сказав Синєгубов.

Він зазначив, що ЗСУ очікують наступ та готові до нього.

Нагадаємо

Як повідомляв начальник служби зв’язків з громадськістю Командування Сухопутних військ підполковник Володимир Фітьо, ворог немає успіхів на Куп'янському напрямку,

Сили оборони знаходяться в активній обороні, тож харків'янам не варто хвилюватись щодо можливого наступу російських військ на місто.

Павло Башинський

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