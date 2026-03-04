Враг нанес ракетный удар по Одесской области, среди пострадавших двое детей

Сегодня днем враг нанес ракетный удар по югу Одесской области. По предварительной информации, трое человек пострадали, среди них двое детей. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.

Под атаку попал объект транспортной инфраструктуры. В результате удара повреждено административное здание. К сожалению, по предварительной информации, трое человек пострадали, среди них двое детей. - сообщил Кипер.

По его словам, все в состоянии средней тяжести. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Данные о пострадавших уточняются.

В результате российского удара по Одесской области без света остались 95 тысяч человек

Добавим

Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, враг нанес ракетный удар по железнодорожной инфраструктуре в Одесской области.