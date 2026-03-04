$43.450.22
Эксклюзив
13:52 • 6778 просмотра
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в УкраинеPhoto
Эксклюзив
12:44 • 9158 просмотра
СБУ и ВСУ поразили морской тральщик "валентин пикуль" и еще два корабля в новороссийске
09:19 • 16919 просмотра
54 обращения получено от украинцев на фоне эскалации на Ближнем Востоке - МИД
3 марта, 18:22 • 44652 просмотра
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Эксклюзив
3 марта, 16:32 • 73932 просмотра
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедникамиPhoto
3 марта, 15:45 • 62578 просмотра
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
Эксклюзив
3 марта, 13:15 • 65955 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
3 марта, 13:07 • 60984 просмотра
ЕС призывает Украину предоставить доступ к "Дружбе", поставляющей российскую нефть в Венгрию и Словакию - FT
Эксклюзив
3 марта, 12:11 • 34575 просмотра
Как действовать при высокой температуре у ребенка - советы педиатра
Эксклюзив
3 марта, 11:55 • 28583 просмотра
Система без надлежащего контроля обречена на упадок - экс-министр Олег Мусий о кризисе в медицинской сфере
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в УкраинеPhoto
Эксклюзив
13:52 • 6774 просмотра
Что такое генеративный ИИ и как он работает11:48 • 16167 просмотра
Репутация клиники должна стать новым критерием отбора партнеров НСЗУ11:44 • 16144 просмотра
Платный въезд в ЕС для украинцев с 2026 года - все о новых правилах3 марта, 13:14 • 72353 просмотра
Полнолуние 3 марта или "Червячная Луна" - откуда такое название и как увидеть это явление3 марта, 09:14 • 93632 просмотра
Враг нанес ракетный удар по Одесской области, среди пострадавших двое детей

Киев • УНН

 • 88 просмотра

Российские войска нанесли ракетный удар по транспортной инфраструктуре на юге Одесской области. Пострадали три человека, включая двух детей, все в состоянии средней тяжести.

Враг нанес ракетный удар по Одесской области, среди пострадавших двое детей

Сегодня днем враг нанес ракетный удар по югу Одесской области. По предварительной информации, трое человек пострадали, среди них двое детей. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.

Под атаку попал объект транспортной инфраструктуры. В результате удара повреждено административное здание. К сожалению, по предварительной информации, трое человек пострадали, среди них двое детей.

- сообщил Кипер.

По его словам, все в состоянии средней тяжести. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Данные о пострадавших уточняются.

В результате российского удара по Одесской области без света остались 95 тысяч человек10.02.26, 16:49 • 3495 просмотров

Добавим

Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, враг нанес ракетный удар по железнодорожной инфраструктуре в Одесской области.

В результате удара повреждено административное здание железнодорожной станции. Ранены железнодорожник и двое детей. Всем оказывается необходимая медицинская помощь. Все службы работают на месте, последствия атаки ликвидируются.

- добавил Кулеба.

Антонина Туманова

Война в УкраинеКриминал и ЧП
Война в Украине
Олег Кипер
Одесская область