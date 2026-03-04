Враг нанес ракетный удар по Одесской области, среди пострадавших двое детей
Киев • УНН
Российские войска нанесли ракетный удар по транспортной инфраструктуре на юге Одесской области. Пострадали три человека, включая двух детей, все в состоянии средней тяжести.
Сегодня днем враг нанес ракетный удар по югу Одесской области. По предварительной информации, трое человек пострадали, среди них двое детей. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.
Под атаку попал объект транспортной инфраструктуры. В результате удара повреждено административное здание. К сожалению, по предварительной информации, трое человек пострадали, среди них двое детей.
По его словам, все в состоянии средней тяжести. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Данные о пострадавших уточняются.
Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, враг нанес ракетный удар по железнодорожной инфраструктуре в Одесской области.
В результате удара повреждено административное здание железнодорожной станции. Ранены железнодорожник и двое детей. Всем оказывается необходимая медицинская помощь. Все службы работают на месте, последствия атаки ликвидируются.